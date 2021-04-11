بودكاست متمم يناقش الصناعات والمنتجات المطابقة للجودة السعودية

المواطن - الرياض

يستضيف “بودكاست متمم” أحد البرامج والأنشطة التي ينفذها مركز التواصل والمعرفة المالية “متمم”، معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، للحديث عن الصناعات والمنتجات المطابقة للجودة السعودية.

وتتناول الحلقة التي ستبث من خلال المركز مساء اليوم الأحد عدة مواضيع منها: التحول الذي أحدثته رؤية 2030 في قطاع إدارة الجودة بالمملكة، ومعايير جودة المنتجات والخدمات، والمواصفات القياسية وعلامة الجودة السعودية، وكذلك المواصفات الخليجية، ومنصة سابر ودورها في إصدار شهادات المطابقة، بالإضافة إلى مؤشرات الجودة المتوقعة لمنتجات المملكة في السوق العالمي.

الجدير بالذكر، أن برنامج بودكاست متمم يندرج ضمن سلسلة من الأنشطة واللقاءات التي ينظمها “مركز التواصل والمعرفة المالية”؛ لإثراء المعرفة والثقافة المالية، بما يتوافق مع رؤية شركاء المنظومة المالية، ويركز البرنامج في موسمه الأول على برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، ويمكنكم مشاهدة الحلقة على الرابط التالي: http://ow.ly/ClWU50DCh7u

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