بيتروس: سنُفاجئ الجمهور بمستوانا في آسيا

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي بيتروس، أن العالمي سيفاجئ الجماهير بمستواه خلال منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، مؤكدًا أن الفريق يحتاج إلى الدعم وتكاتف الجميع في المرحلة المقبلة.

ويستعد النصر لمواجهة فريق الوحدات الأردني، مساء يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2021، ثم يواجه السد القطري، السبت المقبل.

بيتروس يؤكد الاستعداد جيدًا للآسيوية:

وقال بيتروس خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة النصر والوحدات الأردني: “نحن نعرف أننا أمام بطولة واستحقاق مهم جدًّا، استعدينا بشكل جيد لهذا الاستحقاق الجديد، لدينا تركيز كامل على مباريات مجموعتنا في آسيا حاليًّا فقط”.

وتابع: “هدفنا هو الفوز نحن نادي النصر فريق كبير والمطلوب منا دائمًا الفوز، وهذا ما سوف نعمل من أجله، بالنسبة لنا لا تختلف البطولات عن بعضها لأنه حينما تكون في نادي كبير مثل النصر هدفك الفوز دائمًا”.

وأضاف: “بمثل اللاعبين الذين يملكهم النصر فطموحنا أن نتأهل، وسنقدم كل ما بوسعنا من أجل ذلك.. اتفق مع المدرب، النصر عانى آخر مباراتين، لكن كل هذه الأمور نستطيع تجاوزها”.

النصر يحتاج إلى الدعم:

وأردف: “رسالتي للنصراويين تعرفون كم نحتاج إلى دعمكم، نحن الآن في مستحق هام يجب أن نثبت فيه قوتنا، نحتاج تكاتف اللاعبين والإدارة والجماهير والجميع.. نحن الآن في طريق جديد كمدرب وإدارة ولاعبين وجماهير، للتكاتف جميعًا”.

وواصل بيتروس تصريحاته قائلًا: “مهم جدًّا بالنسبة لنا أننا نلعب على أرضنا وملعبنا بالنسبة للمعسكر المغلق الطويل أعتقد أن هذا أفضل قرار للإدارة، وجود اللاعبين طوال الوقت سويًّا”.

واختتم البرازيلي بيتروس تصريحاته قائلًا: “أعتقد أن الناس ستفاجئ بعودة مستويات النصر في بطولة دوري أبطال آسيا، وأتمنى أن نتوج عملنا بتحقيق هدف التأهل”.

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