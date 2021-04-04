بيتي يؤزم موقف النصر

المواطن - محمد سمعه

سيتسبب غياب اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز عن مباراة النصر والفيصلي، في إحداث أزمة للعالمي، خاصة أن اللاعب الأرجنتيني كان يسير بصورة جيدة مع أصفر العاصمة قبل الإصابة.

أرقام مميزة لـ نجم النصر

ونجح بيتي مع العالمي خلال 29 مباراة في تسجيل 5 أهداف وتقديم 9 تمريرات حاسمة بالإضافة إلى تنفيذ 91 مراوغة ناجحة وتقديم 24 فرصة محققة للتسجيل.

وكان بيتي سببًا مباشرًا في تحقيق آخر فوز للعالمي على الهلال في ديربي الرياض، حيث سجل هدف الفوز بعد تلقيه تمريرة متقنة من البرازيلي بيتروس.

وفي سياق آخر، وعد مسلي آل معمر رئيس النصر، لاعبي الفريق الكروي الأول بالعالمي بتقديم مكافأة كبرى حال الفوز على الفيصلي، والتأهل لنهائي كأس الملك.

موعد مباراة العالمي والفيصلي

وسيواجه مساء اليوم الأحد، مع الفيصلي في إطار نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب “مرسول بارك” في الرياض.

وكانت وزارة الرياضة اعتمدت أمس السبت، تشكيل مجلس إدارة العالمي برئاسة مسلي آل معمر، بعد انتخابه بالتزكية رئيسًا لأصفر العاصمة لمدة 4 سنوات مقبلة.

ولم يُحقق العالمي لقب كأس الملك منذ عام 1990، حيث فاز وقتها على نادي التعاون بثنائية دون رد.

وحل النصر وصيفًا في بطولة كأس الملك بالموسم الماضي، وذلك بعد خسارة المباراة النهائية ضد نادي الهلال.

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