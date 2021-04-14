بيلوسي تدعو بايدن لإلقاء أول كلمة له أمام الكونجرس

المواطن - متابعة

دعت نانسي بيلوسي، رئيس مجلس النواب الأمريكي، الرئيس جو بايدن إلى إلقاء كلمة في جلسة مشتركة للكونجرس في 28 إبريل هي الأولى له أمام المجلس.

ترشيحات بايدن:

في سياق آخر، رشح الرئيس الأمريكي لمنصب وزير الجيش الأمريكي كريستين وورموث، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب إذا قبلها مجلس الشيوخ.

كما رشح بايدن النائب السابق لولاية كاليفورنيا غيل سيسنيروس لمنصب وكيل وزارة الدفاع لشؤون الأفراد والجاهزية، وسوزانا بلوم لمنصب مدير تقييم الكلفة والبرامج (CAPE).

كريستين وورموث:

يذكر أن وورموث تتمتع بخبرة سابقة طويلة في البنتاجون، وكانت تشغل منصب مسؤولة السياسة العليا في البنتاغون في السنوات الأخيرة من ولاية باراك أوباما.

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