تاوامبا يُعزز تقدم التعاون

المواطن - مروة نبيل

نجح المهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا في تعزيز تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون؛ وهز شباك الفتح بهدف ثانٍ مع بداية أحداث الشوط الثاني.

تاوامبا يهز الشباك:

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد الفتح الآن على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2020/ 2021.

وضغط التعاون بشكل قوي مع بداية أحداث الشوط الثاني، ولعب سيدريك أميسي تمريرة مميزة من هجمة مرتدة، لينجح تاوامبا في تسجيل الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ويُقرب فريقه من المباراة النهائية.

كاكو يفض اشتباك التعادل السلبي:

وكان الشوط الأول من مباراة التعاون ضد الفتح قد انتهى بتقدم سكري القصيم بهدف دون رد سجله أليخاندرو روميرو، الشهير بـ كاكو عند الدقيقة 24، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يواجه الفائز من المباراة، الفريق المتأهل من مواجهة النصر ضد الفيصلي التي ستُقام، بعد قليل، على ملعب مرسول بارك في الرياض.

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