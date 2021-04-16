تجديد عقد ميسي يسير بالطريق الصحيح

المواطن - مروة نبيل

كشف رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، عن موقف الأرجنتيني ليونيل ميسي من تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم.

ميسي يقترب من تجديد عقده

وينتهي عقد ميسي صاحب الـ33 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في الصيف المقبل، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

ولفتت تقارير إسبانية إلى أن لابورتا يخطط لمنح النجم الأرجنتيني عرضًا جديدًا من أجل تجديد عقده مقابل حصوله على 30 مليون يورو سنويًا.

وعلق رئيس نادي برشلونة على استمرار النجم الأرجنتيني خلال تصريحاته برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، قائلًا: “تجديد ميسي؟ كل شيء يسير في الطريق الصحيح”.

وارتبط اسم النجم الأرجنتيني خلال الفترة الماضية بالرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في الميركاتو الصيفي، والانضمام إلى مانشستر سيتي الإنجليزي أو باريس سان جيرمان الفرنسي.

برشلونة في الدوري الإسباني

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 65 نقطة، وبفارق نقطة عن ريال مدريد الوصيف، ونقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر.

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