تحديات أمام مدرب النصر الجديد

المواطن - محمد سمعه

سيكون المدرب البرازيلي مانو مينيز المدير الفني الجديد لـ النصر أمام عدة تحديات، وذلك لقيادة الفريق لبر الأمان بعد الموسم المخيب الذي قُدم من لاعبي العالمي لجماهير النادي.

ماذا حقق النصر مع هورفات ؟

وجاء تعيين مينيز خلفًا للمدرب المؤقت ألين هورفات الذي قاد الفريق في آخر 3 أشهر، ونجح في تحقيق لقب السوبر السعودي لأصفر العاصمة.

وسيكون مانو مينيز مطالبًا بقيادة النصر إلى أبعد نقطة بـ دوري أبطال آسيا، إضافة إلى التواجد في المربع الذهبي بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويذكر أن أصفر العاصمة، كان خسر من نادي ضمك بثلاثية مقابل هدفين أول أمس الجمعة، ليبقى بالمركز الخامس برصيد 36 حيث يفصل بينه وبين المربع الذهبي خمس نقاط.

وفي سياق آخر، يستعد الاتحاد السعودي لكرة القدم، لتولي مهمة استخراج تأشيرة لاعب العالمي، أيمن يحيى، إلى ألمانيا.

ويستعد أيمن يحيى للسفر إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية في عضلات البطن، حيث سيتولى اتحاد القدم مهمة استخراج التأشيرة للاعب وفقًا لـ “الاقتصادية”.

نجوم العالمي يدخلون المعسكر المغلق

وفي سياق آخر، دخل لاعبو النصر المعسكر المغلق، ماعدا بيتي مارتينيز وأيمن يحيى بسبب الإصابة، كما أن العالمي يستعد لمواجهة فريق الوحدات الأردني يوم الأربعاء المقبل بـ دوري أبطال آسيا بالجولة الأولى من دور المجموعات، كما سيواجه السد القطري السبت المقبل، بالجولة الثانية.

شارك الخبر







شارك الخبر