تحديث آندرويد 12 الجديد يحذف التطبيقات تلقائيًا

المواطن- متابعة

قال مطورو تحديث آندرويد 12 إنه صُمم ليشمل ميزة تحذف تلقائيًا بعض التطبيقات والبيانات التي تحتفظ بها، لكن هذا وراءه سبب وجيه.

موعد طرح تحديث آندرويد 12 الجديد

وإذا اتبعت غوغل الجدول الزمني نفسه للإصدار مثل السنوات السابقة، فمن المتوقع أن يحصل مستخدمو آندرويد في جميع أنحاء العالم على التحديث الرئيسي التالي في الخريف.

ويشهد هذا العام إطلاق تحديث آندرويد 12 لملايين الأشخاص حول العالم، وقبل الإصدار، بدأت غوغل في عرض المميزات والتفاصيل في إصدارات تجريبية من البرنامج.

ويتضمن تحديث آندرويد 12 الجديد واجهة مستخدم جديدة للمحادثات ونظام سمات مستند إلى الخلفية، وفي هذا الأسبوع، تم الكشف عن أداة جديدة مفيدة أخرى سيتم تضمينها على الهواتف الذكية التي تدعمها غوغل مع التحديث التالي لنظام آندرويد.

حذف البيانات غير المستخدمة

ووفقا لما أفاد به مطورو XDA، فإن أندرويد 12 سيحذف البيانات غير المستخدمة تلقائيا من تطبيقات الجهاز؛ للمساعدة في إخلاء بعض المساحة، وستوفر ميزة التي تُسمى بـ: وضع سبات التطبيق، مساحة لمزيد من التطبيقات والصور والمزيد من البيانات على جهاز المستخدم، عن طريق حذف الملفات المؤقتة تلقائيا من التطبيقات غير المستخدمة.

وعلى عكس ميزات آندرويد 12 الأخرى الواردة، لم تظهر أداة وضع سبات التطبيق في الإصدارات التجريبية للتحديث.

وهناك ميزة أخرى أيضًا في آندرويد 12 وهي: إبطال أذونات التطبيقات غير المستخدمة تلقائيًا؛ وهذه الميزة سيكون لها تأثير أكبر على مستخدمي آندرويد، نظرًا لعدد التطبيقات التي تطلب الأذونات التي لا يحتاجونها حقًا.

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