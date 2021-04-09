تحديث تطبيق توكلنا شرط الحصول على تصريح العمرة

المواطن - الرياض

يجب على كل الراغبين في الحصول على تصريح العمرة والزيارة أو الصلاة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي تحديث تطبيق توكلنا وفق آخر إصدار للحصول على الترخيص.

حالات المحصن في تطبيق توكلنا

ويتيح التحديث الجديد من التطبيق 3 حالات للشخص المحصن وهذه الفئات الثلاثة هي التي من المصرح لها التقدم بطلب الحصول على تصريح العمرة وهي كما يلي:

المحصن الحاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

المحصن الذي أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح.

المحصن الذي تعافى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ضوابط الحصول على تصريح العمرة

وقد حددت وزارة الحج والعمرة عددًا من الضوابط للحصول على تصاريح العمرة والزيارة كما يلي:

يتم منح تصاريح العمرة

يتم حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا،)، وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة حسب رغبة ضيف الرحمن وبما يتماشى مع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

يجب عرض التصاريح والتحقق من صلاحيتها سيكون من خلال تطبيق (توكلنا)، وذلك من حساب المستفيد من التصريح في التطبيق مباشرة.

آلية الحصول على تصاريح العمرة والزيارة

وكانت وزارة الحج والعمرة أكدت يوم أمس إطلاق تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا بنسختيهما المحدثة، وذلك من خلال التعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بحيث يتاح من خلالهما للمواطنين والمقيمين طلب إصدار وحجز تصاريح العمرة والزيارة والصلاة خلال شهر رمضان المبارك، مع حصرية عرض التصاريح على تطبيق (توكلنا).

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