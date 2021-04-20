تحديث جديد لـ تطبيق توكلنا لتسهيل حجز موعد لقاح كورونا

المواطن - الرياض

أكد تطبيق توكلنا أنه يمكن الآن حجز موعد لقاح كورونا للتابعين والمكفولين عبر التطبيق.

تحديث التطبيق:

وأوضح توكلنا أنه يمكن الاستفادة من خدمات التطبيق بالتأكد من تحديث التطبيق للإصدار 2.8.1 من المتاجر التالية:

آب ستور: هنا

جوجل بلاي: هنا

آب غالاري: هنا

وكانت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، قد أعلنت إطلاق خدمة إصدار تصاريح العمرة والزيارة والصلاة على تطبيق “توكلنا”، مع حصر عرض التصاريح الممنوحة على التطبيق وفقًا لما يُظهره من فئات المحصنين من فيروس كورونا، حيث تأتي هذه الخطوة بالتوازي مع استمرار تطبيق “اعتمرنا” بنسخته الجديدة في إصدار التصاريح للمحصنين.

فئات المحصيين في تطبيق توكلنا:

وأوضحت الوزارة أنه ابتداءً من تاريخ 1 رمضان 1442هـ، ستُمنح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي، للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق توكلنا لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو محصن أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة).

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