تحذير جديد من مشروبات الطاقة بعد وفاة شاب بريطاني

المواطن- محمد داوود- جدة

حذر استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور شريف سليمان، أفراد المجتمع وخصوصًا فئة اليافعين والشباب من انعكاسات مشروبات الطاقة، مبينًا أن هذه المشروبات خطرة؛ لاحتوائها على مستويات عالية من الكافيين والسكر، بجانب المواد الأخرى وهي توراين وإينوسيتول وجلوكورونولاكتون، التي تحفز القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي المركزي.

مخاطر مشروبات الطاقة :

وقال في تصريحات لـ”المواطن“، تعقيبًا على وفاة شاب جامعي بريطاني في لندن نتيجة إفراطه في تناول مشروبات الطاقة وإصابة قلبه بقصور حاد: إنه في حالة وجود مستويات عالية من الكافيين والسكر، يمكن أن تحدث تأثيرات غير مرغوب فيها مثل زيادة الإثارة ونبض القلب والسرعة وعدم انتظام ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم؛ إذ إن الإفراط في استهلاك مشروبات الطاقة قد يؤدي إلى مشاكل صحية حادة.

زيادة دقات القلب:

وبيّن أن زيادة الكافيين تتسبب في زيادة دقات القلب السريعة وارتفاع ضغط الدم وآلام الصدر، كما يمهد لبعض الآثار الأخرى مثل مشاكل النوم، الأرق، اضطراب المعدة، وتزداد مشاكل الكافيين أكثر عند الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب أو الذين يتناولون أدوية معينة، وقد أوضحت دراسة منشورة في المجلة الكندية لأمراض القلب إلى أن مشروبات الطاقة سبب الوفيات القلبية المفاجئة لدى الشباب الأصحاء؛ نظرًا لوجود كميات كبيرة من الكافيين والسكر تؤدي إلى تفاقم مشاكل القلب الأساسية.

الأطفال أكثر تأثرًا:

وشدد الدكتور سليمان على ضرورة منع الأطفال من هذه المشروبات؛ لكونهم الفئة الأكثر عرضة لهذه المخاطر نتيجة ضعف مسارات عملية التمثيل الغذائي لديهم، وبالتالي فهم أكثر حساسية للتسمم جراء الكافيين، كما أن الدراسات أوضحت أنه لا يمكن تحديد كميات آمنة من استهلاك الكافيين لدى الأطفال الصغار؛ لذا امنعوهم من هذه المشروبات.

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