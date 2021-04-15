تحذير لربات البيوت : تطاير زيوت القلي يغلق مسام البشرة

المواطن- محمد داوود- جدة

دعا طبيب الجلدية الدكتور هيثم محمود شاولي، ربات البيوت اللواتي يعملن لساعات طويلة في المطبخ إلى العناية بالبشرة لكونها تتعرض للزيوت المتطايرة من القلي أو حرارة الغرفة بسبب الطبخ وخصوصًا البشرة الدهنية أو المختلطة، مبينًا أن معظم السيدات يكتفين بغسل الوجه بالماء الفاتر وهذا لا يفيد في إزالة التراكمات والشوائب من الوجه.

أضرار تطاير زيوت القلي

وقال في تصريحات إلى ” المواطن“، يجب على ربات البيوت غسل الوجه بغسول الوجه حتى تزول كل الزيوت من الوجه بعد الانتهاء من العمل في المطبخ، لأن الزيوت المتطايرة وحرارة الأفران كلها عوامل تتسبب في حدوث الضرر لمسامات البشرة وزيادة المادة الدهنية بها، وبالتالي تتسبب في مشاكل كثيرة للبشرة في مقدمتها الرؤوس السوداء وتصبغات الوجه.

استخدام الكريم الواقي

ونصح ربات البيوت في حال وجود المطبخ في جهة تدخل من نافذتها أشعة الشمس الحارة بوضع الكريم الواقي من أشعة الشمس ، لأن درجات الحرارة المرتفعة من أشعة الشمس أو الفرن أو البوتاجاز تسبب احمرار البشرة ويتحول ذلك إلى تصبغات، وهنا يحمي الكريم من حدوث أي أضرار على البشرة.

تجنب الأطعمة الدهنية

وخلص شاولي إلى القول : لتجنب الآثار السلبية على البشرة يجب أيضا تجنب الأطعمة الدهنية والمشروبات الغازية التي تساهم بشكل كبير بإصابة البشرة بالحبوب والالتهابات التي تضر بالبشرة، حيث يجب التركيز على تناول العصائر الطازجة والماء فكل ذلك يساعد على تغذية البشرة وتنشيط الدورة الدموية ومنح البشرة نضارة وحيوية وعدم ظهور التجاعيد فيها.

كما ينصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين هـ والذي يساهم بدوره في تجديد خلايا البشرة كما يحد من ظهور التجاعيد، وينصح أيضاً بتناول الوجبات البحرية رمضان على الأقل مرتين في الأسبوع وذلك لاحتوائها على دهون الاوميغا التي تحفز إشراقة البشرة.

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