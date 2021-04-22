تداول تختار 6 بنوك استشارية للطرح العام الأولي

المواطن - الرياض

قالت ثلاثة مصادر: إن مجموعة تداول السعودية اختارت 3 بنوك محلية و3 بنوك أجنبية في قائمة قصيرة للاضطلاع بأدوار استشارية محتملة في الطرح العام الأولي المزمع لشركة السوق المالية.

البنوك:

وذكرت المصادر، بحسب وكالة “رويترز”، أن الاختيار وقع على سيتي غروب ومورغان ستانلي وجيه بي مورغان إلى جانب وحدة الأوراق المالية بالبنك الأهلي السعودي والبنك السعودي الفرنسي كابيتال وإتش إس بي سي السعودية.

اختيار مستشارين:

كان الرئيس التنفيذي لمجموعة “تداول” السعودية، خالد الحصان، كشف في مقابلة مع “العربية” في السابع من الشهر الحالي أن العمل يجري على اختيار مستشارين، فيما يخص الطرح الأولي العام للمجموعة، وستكون النسبة محل دراسة مع مستشاري الطرح الذين سيجري الإعلان عنهم لاحقًا.

وأوضح أن إعلان اسم المستشارين الماليين لمشروع الطرح الأولي سيجري في وقت لاحق، “وتلقينا طلبات من 10 شركات مالية مرخصة بعد مخاطبة 12 شركة” للقيام بدور مستشار الطرح المرتقب.

كما كشف الحصان الانتهاء من 4 ملفات لطروحات جديدة في السوق، مشيرًا إلى تلقي أكثر من 30 طلبًا للإدراج في السوق السعودية.

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