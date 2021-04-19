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تدشين قاعات انتظار للمعتمرين بالتوسعة السعودية الثانية
تتسع لنحو 2000 معتمر في حال امتلأت مسارات المطاف

تدشين قاعات انتظار للمعتمرين بالتوسعة السعودية الثانية

2021/04/19
الساعة 11:57 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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تدشين قاعات انتظار للمعتمرين بالتوسعة السعودية الثانية
المواطن - مكة المكرمة

دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قاعات انتظار للمعتمرين بالتوسعة السعودية الثانية.

وأوضح مدير إدارة الحشود والتفويج في المسجد الحرام، المهندس أسامة الحجيلي، أن ذلك في سبيل تسخير كافة الإمكانات لتسهيل وتوفير الراحة للمعتمرين بتهيئة قاعات انتظار مقسمة للرجال والنساء.

2000 معتمر: 

وأكد أنه تم افتتاح القاعات لتسهيل عملية تفويج المعتمرين، وتحويلهم لقاعات الانتظار المعدة في توسعة الملك فهد وبدروم صحن المطاف، والتي تتسع لنحو (2000) معتمر في حال امتلأت مسارات المطاف؛ وذلك من أجل المحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام وأدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة.

تدشين قاعات انتظار للمعتمرين بالتوسعة السعودية الثانية - المواطن

ملصقات: 

وأشار الحجيلي إلى أنه تم وضع ملصقات التباعد الجسدي وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لسلامة المعتمرين في قاعات الانتظار.

ويأتي ذلك بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، ومتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور سعد المحيميد، لتقديم أرقى الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة.

تدشين قاعات انتظار للمعتمرين بالتوسعة السعودية الثانية - المواطن


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