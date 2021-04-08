تراجع أسعار الذهب في التعاملات الآجلة

المواطن - متابعة

تراجعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات الأربعاء 7 إبريل، تحت وطأة بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة قادت إلى رفع التوقعات بشأن تعافي الاقتصاد العالمي بشكل سريع.

أسعار الذهب اليوم:

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 1737.09 دولار للأونصة، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمائة إلى 1737.70 دولار للأونصة.

ونقلت سي إن بي سي عربية عن كارلو ألبيرتو دي كاسا كبير المحللين لدى أكتيف تريدز القول: إن البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية تثير مخاوف من إمكانية تراجع البنك المركزي عن سياسته في وقت أقرب من المتوقع.

وتزداد التوقعات بأن تصاعد وتسارع النمو الاقتصادي والتضخم في الولايات المتحدة قد يجبران مجلس الاحتياطي الاتحادي على إخلاف وعده بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى 2024.

أسعار المعادن النفيسة:

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.9% إلى 24.95 دولار للأونصة ونزل البلاديوم 1.5% إلى 2643.49 دولار للأونصة واستقر البلاتين عند 1233.04 دولار للأونصة.