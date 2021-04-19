تراجع أسعار النفط وبرنت يسجل 66.59 دولار

المواطن - الرياض

تراجعت أسعار النفط هامشيًا خلال تداولات الاثنين مع ارتفاع حالات الإصابة حول العالم بفيروس “كوفيد-19″، على الرغم من عمليات التطعيم المستمرة.

العقود الآجلة لخام برنت

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 0.27% أو 18 سنتًا عند 66.59 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:49 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

عقود الخام الأمريكي

كما انخفضت عقود الخام الأمريكي تسليم مايو 0.22% أو 14 سنتًا إلى 62.99 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت الأسبوع الماضي 6.4% مسجلة أكبر وتيرة مكاسب أسبوعية منذ الفترة المنتهية في الخامس من مارس.

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