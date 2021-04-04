ترامب يدعو إلى مقاطعة عدد من الشركات الأمريكية !

المواطن- متابعة

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لأنصار الحزب الجمهوري إنه عليهم أن يقاطعوا الشركات التي دانت قانون الانتخابات الجديد في ولاية جورجيا، حسبما أفادت قناة فوكس نيوز.

ونقلت شبكة Fox News عن ترامب قوله: لا تعيدوا شراء منتجاتهم حتى يلين موقفهم مضيفًا أن الديمقراطيين أنفسهم لعبوا لعبة قذرة بمقاطعة الشركات التي تعارض مبادراتهم.

استجابة بعض الجمهوريين للدعوة

ووفقا للقناة أعلن بعض الجمهوريين في ولاية جورجيا أنهم سيزيلون منتجات شركات مثل كوكا كولا Coca-Cola من مكاتبهم.

ودعا ترامب دوري البيسبول الرئيسي إلى مقاطعة دوري البيسبول بعد إعلان الأخير عدم إقامة (مسابقة نجوم أتلانتا) الصيف المقبل، احتجاجا على قانون جديد للتصويت أقرته ولاية جورجيا.

كما دعا إلى مقاطعة شركة كوكا كولا، وشركة دلتا إيرلاينز، وعدد من المؤسسات الأخرى التي عارضت القانون الانتخابي الجديد في جورجيا.

قانون الانتخابات الذي أغضب ترامب

وفي الخامس والعشرين من مارس الماضي وقع حاكم ولاية جورجيا، برايان كيمب، قانونا جديدا خاصا بالانتخابات في الولاية بدعم من المشرعين الجمهوريين، ويحدد القانون إجراءات جديدة خاصة بالتصويت، ستمنح مسؤولي الولاية تأثيرا غير مسبوق على جميع أنواع القرارات الانتخابية.

ويرى معارضون، لا سيما الديمقراطيين، أن القانون الجديد يستهدف أساسا الناخبين من أصول إفريقية لتقييد حريتهم في التصويت، وهم الذين صوتوا بأغلبيتهم للرئيس الحالي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

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