ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة أتلتيكو

المواطن - مروة نبيل

اشتعل جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بعد خسارة فريق أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بيلباو، حيث اقترب برشلونة من خطف الصدارة.

أتلتيكو مدريد يخسر ضد بيلباو بثنائية:

وانتهت مباراة أتلتيك بيلباو ضد أتلتيكو مدريد ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بخسارة مفاجئة للروخي بلانكوس بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد قريبًا من خسارة صدارة ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، حيث أصبح الفارق بينه وبين برشلونة نقطتين فقط، في حين أن الفريق الكتالوني يمتلك مباراة مؤجلة، ما يمنحه فرصة خطف الصدارة في حالة الفوز.

ترتيب الدوري الإسباني:

وجاء ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، كالتالي؛ أتلتيكو مدريد في الصدارة برصيد 73 نقطة، وبفارق نقطتين عن برشلونة وريال مدريد، ثم إشبيلية في المركز الرابع برصيد 70 نقطة، وبفارق 20 نقطة عن ريال سوسيداد وريال بيتيس.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فياريال المركز السابع برصيد 49 نقطة، يليه غرناطة بـ42 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن أتلتيك بيلباو وسيلتا فيغو، وحل أوساسونا في المركز الـ11 برصيد 40 نقطة، ثم ليفانتي بـ38 نقطة.

ويتواجد قادش في المركز الـ13 برصيد 37 نقطة، ثم فالنسيا برصيد 36 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي خيتافي، يليه ديبورتيفو ألافيس برصيد 31 نقطة، ويحتل إلتشي المركز الـ17 بـ30 نقطة.

ويقع بلد الوليد في المركز الـ18 برصيد 29 نقطة، وبفارق نقطتين عن هويسكا، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيبار جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 23 نقطة.

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