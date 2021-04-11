المواطن - محمد سمعه

اعتلى نادي ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني 2021، وذلك بعد الفوز المثير على غريمه التقليدي نادي برشلونة بنتيجة هدفين لهدف أمس السبت بالجولة الثلاثين من الليجا.

وكانت المباراة بين ريال مدريد وبرشلونة أُقيمت على ملعب ” ألفريدو دي ستيفانو” الملعب الرديف لنادي ريال مدريد، حيث تقدم الريال بهدفين في الشوط الأول عبر كل من الفرنسي كريم بنزيمة والألماني توني كروس، بينما سجل لـ برشلونة مدافعه أوسكار مينجوزا.

ريال مدريد يعتلي صدارة ترتيب الدوري الإسباني 2021

وأصبح ترتيب الدوري الإسباني حاليًا، ريال مدريد في الصدارة برصيد 66 نقطة، وبفارق الأهداف عن جاره أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد برشلونة ثالثًا برصيد 65 نقطة، وإشبيلية رابعًا برصيد 58 نقطة.

أما نادي ريال سوسيداد فيحتل المركز الخامس برصيد 46 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني 2021.

بينما يتواجد نادي ريال بيتيس بالمركز السادس برصيد 46 نقطة، وفياريال في المركز السابع بنفس الرصيد من النقاط.

ويحتل فريق ليفانتي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما يأتي سيلتا فيغو تاسعًا، وأتلتيك بيلباو في المركز العاشر.

ويتواجد نادي غرناطة بالمركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني 2021، أما أندية قاديش وفالنسيا وأوساسونا فتحتل المراكز الـ12 والـ13 والـ14.

إلتشي يُعاني بـ جدول الدوري الإسباني

أما خيتافي وهويسكا وبلد الوليد فيتواجدون بالمراكز الـ15 والـ16 والـ17، وتحتل أندية إلتشي وديبورتيفو ألافيس وإيبار آخر 3 مراكز في الدوري الإسباني على الترتيب.

ويُقام اليوم الأحد 4 مباريات في الدوري الإسباني وهم ” فياريال وأوساسونا، فالنسيا وريال سوسيداد، بلد الوليد وغرناطة، أتلتيكو مدريد وريال بيتيس”.

شارك الخبر







شارك الخبر