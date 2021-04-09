المواطن - محمد سمعه

أصبحت صدارة نادي الهلال لـ ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين مهددة، وذلك بعد الخسارة من نادي الاتحاد مساء اليوم الجمعة بالجولة الـ25.

ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد مباريات الجمعة:

وأُسدل الستار على مباريات اليوم الجمعة، بفوز التعاون على العين بثلاثية دون رد، بينما خسر النصر من ضمك بثلاثية مقابل هدفين، أما الاتحاد ففاز على الهلال بثنائية دون رد.

ويتواجد الهلال في الصدارة برصيد 48 نقطة، أما الشباب والاتحاد فيحتلان المركزين الثاني والثالث برصيد 45 نقطة، ويتواجد التعاون بالمركز الرابع برصيد 41 نقطة.

أما النصر فتجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الخامس، بينما يتواجد كل من الاتفاق والأهلي في المركزين السادس والسابع برصيد 35 نقطة، ويتواجد الرائد ثامنًا برصيد 32 نقطة.

ويحتل كل من القادسية والفتح وأبها المراكز التاسع والعاشر والحادي عشر على الترتيب برصيد 31 نقطة لكل فريق.

أما الفيصلي فيتواجد في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان برصيد 30 نقطة.

الباطن في خطر بـ ترتيب الدوري السعودي:

ويحتل الباطن المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة، أما فريقي ضمك والوحدة فيتواجدان بالمركزين الـ14 والـ15 برصيد 27 نقطة لكل فريق.

أما العين فيتواجد بالمركز السادس عشر “الأخير” برصيد 20 نقطة.

وتُختتم مباريات الجولة الـ25 من دوري المحترفين، غدًا السبت، حيث يلعب الفيصلي مع الفتح، والباطن مع الشباب، والاتفاق مع القادسية.

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