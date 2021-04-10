المواطن - محمد سمعه

تقاسم نادي الشباب، صدارة دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد فوزه اليوم السبت على الباطن برباعية لهدف.

واستغل الشباب، هدية نادي الاتحاد الذي فاز أمس الجمعة على الهلال، ليتقاسم الصدارة مع أزرق العاصمة.

ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد الجولة الـ25:

وبعد نهاية مباريات الجولة الـ25 دوريًّا، يتواجد الهلال في المركز الأول برصيد 48، ويحتل الشباب الوصافة بنفس الرصيد من النقاط، وجاء نادي الاتحاد ثالثًا برصيد 45 نقطة، وخلفه فريق التعاون رابعًا برصيد 41 نقطة.

أما نادي النصر فيحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة، أما ناديا الاتفاق والأهلي فيحتلان المركزين السادس والسابع برصيد 35 نقطة لكل منهما.

الباطن يقترب من خطر الهبوط:

ويتواجد القادسية والفتح بالمركزين الثامن والتاسع برصيد 34 نقطة، أما الرائد فيحتل المركز العاشر برصيد32 نقطة، ويتواجد نادي أبها بالمركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة، وخلفه الفيصلي في الثاني عشر برصيد 30 نقطة، أما الباطن ففي المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة.

أما نادي ضمك والوحدة فيحتلان المركزين الـ14 والـ15 في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 27 نقطة لكل منهما، أما العين ففي المركز الـ16 والأخير برصيد 20 نقطة.

يذكر أن مباريات السبت كانت انتهت بفوز الشباب على الباطن، والفتح على الفيصلي والقادسية على الاتفاق، كما شهدت الجولة الـ25 خسارة النصر أمام ضمك أمس الجمعة بثلاثية مقابل هدفين.

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