المواطن - محمد سمعه

عجز النادي الأهلي عن الصعود والدخول للمربع الذهبي في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد خسارته من فريق الرائد بالجولة الـ25 بثلاثية مقابل هدفين مع استئناف مباريات دوري المحترفين بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

وكان الراقي خسر من الرائد مساء أمس الخميس، ليتعرض الأهلي لهزيمته السادسة تواليًا في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي.

الهلال في صدارة ترتيب دوري محمد بن سلمان

وقبل انطلاق مباريات اليوم الجمعة في الدوري السعودي للمحترفين، يتصدر الهلال جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 48 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن نادي الشباب صاحب المركز الثاني.

أما نادي الاتحاد فيتواجد بالمركز الثالث في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان برصيد 42 نقطة، ويأتي التعاون خلفه برصيد 38 نقطة.

ويتواجد نادي النصر في المركز الخامس برصيد 36 نقطة، أما فريق الاتفاق فيحتل المركز السادس والأهلي سابعًا ولكل منهما 35 نقطة.

الرائد يتقدم في ترتيب الدوري السعودي

أما نادي الرائد فيتواجد بالمركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 32 نقطة، بعد فوزه على الأهلي.

وتحتل أندية أبها والقادسية والفتح المراكز التاسع والعاشر والحادي عشر برصيد 31 نقطة لكل منهم.

أما الفيصلي فيتواجد بالمركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة، والباطن متواجد بالمركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة.

وتتواجد أندية الوحدة وضمك والعين في المراكز الـ14 والـ15 والـ16 برصيد 27 و 24 و 20 نقطة على الترتيب.

جدير بالذكر أن الهلال سيواجه الاتحاد، وضمك يُقابل النصر، بينما يلعب العين مع التعاون اليوم الجمعة بالجولة الـ25.

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