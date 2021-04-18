ترتيب مجموعة النصر بـ دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الكروي الأول بنادي النصر، في تحقيق فوز مهم بالأمس على حساب نادي السد القطري بثلاثية لهدف بالجولة الثانية من دور المجموعات بـ دوري أبطال آسيا.

وصالح لاعبو النصر، جماهير العالمي بعد التعادل ضد نادي الوحدات الأردني بالجولة الأولى، حيث قدم العالمي أداءً مميزًا تحت قيادة المدرب البرازيلي مانو مينيز في أول مباراة له.

الفوز يصعد بـ النصر للصدارة

ويحتل العالمي المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد نادي فولاد الإيراني في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويأتي الوحدات الأردني ثالثًا برصيد نقطة، والسد بالمركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

وسيواجه النصر، فريق فولاد الإيراني بعد غد الثلاثاء، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بـ دوري أبطال آسيا.

وستُلعب مباراة النصر ضد فريق فولاد في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب “مرسول بارك” في الرياض.

وفي وقت سابق، علق البرازيلي مانو مينيز مدرب النصر على الفوز على السد قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “بداية رائعة، أهنئ كل جماهير العالمي على النتيجة المهمة ضد السد القطري، وشكرًا على استقبالكم الدافئ، ودعمكم الكبير”.

مباريات اليوم الأحد بـ دوري أبطال آسيا

وتُلعب اليوم الأحد 4 مباريات في البطولة الآسيوية حيث يواجه الأهلي، فريق الدحيل القطري، ويلعب الهلال مع شباب الأهلي دبي الإماراتي، ويواجه أجمك الأوزبكي فريق استقلال دوشنبه من طاجيكستان، ويلعب الاستقلال الإيراني مع الشرطة العراقي.

شارك الخبر







شارك الخبر