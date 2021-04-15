ترتيب مجموعة النصر بـ دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

خيب نادي النصر، آمال جماهيره بـ بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد التعادل مع نادي الوحدات الأردني، بدون أهداف بالجولة الأولى من دور المجموعات.

النصر يُخيب آمال جماهيره بـ دوري أبطال آسيا:

ولم يستغل النصر، إقامة المباراة على ملعبه “مرسول بارك” في الرياض من أجل الفوز على الوحدات، في مباراة قدم فيها نجوم العالمي أداءً سيئًا من الناحية الفنية.

ويحتل النصر حاليًّا المركز الثالث في مجموعته الرابعة بالبطولة الآسيوية، بينما يتواجد نادي فوزلاذ الإيراني في صدارة المجموعة والسد القطري ثانيًا والوحدات الأردني في المركز الرابع، وجميع الفرق تملك نقطة واحدة.

وكان السد تعادل مع فريق فولاذ بهدف لكل فريق، أثناء سريان مباراة النصر والوحدات بـ دوري أبطال آسيا.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اختار اللاعب سلطان الغنام ظهير أيمن النصر، كأفضل لاعب في مباراة الوحدات.

موعد مباراة النصر المقبلة آسيويًّا:

جدير بالذكر أن نادي النصر، سيواجه بعد غد السبت فريق السد القطري بالجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة الآسيوية.

وكان النصر خسر أمام فريق ضمك يوم الجمعة الماضية ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل مواجهة فريق الوحدات.

يذكر أن الهلال سيواجه اليوم الخميس، فريق أجمك الأوزبكي بـ دوري أبطال آسيا، بينما سيلعب الأهلي مع فريق استقلال طهران الإيراني.

وكان النصر تأهل لدور الـ4 بالبطولة الآسيوية في الموسم الماضي، حيث ودع البطولة على يد بيرسبوليس الإيراني.

شارك الخبر







شارك الخبر