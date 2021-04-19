ترتيب مجموعة الهلال بـ دوري أبطال آسيا

المواطن - مروة نبيل

نجح الزعيم في الحفاظ على صدارة ترتيب مجموعة الهلال ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، بعد نهاية منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

ترتيب مجموعة الهلال:

وجاء ترتيب مجموعة الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، كالتالي؛ الزعيم في الصدارة برصيد 4 نقاط، من التعادل مع أجمك الأوزبكي والفوز على شباب الأهلي دبي الإماراتي اليوم.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاستقلال الطاجيكي المركز الثاني في ترتيب مجموعة الهلال برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن الزعيم، فيما حل أجمك الأوزبكي ثالثًا برصيد نقطة واحدة، بالتساوي مع المتذيل شباب الأهلي دبي الإماراتي.

الزعيم يتجاوز شباب الأهلي:

ولعب الزعيم ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وشهدت المباراة تألقًا لافتًا من مهاجم الزعيم، الفرنسي بافيتيمبي غوميز بعدما شكل خطورة كبيرة على مرمى شباب الأهلي دبي الإماراتي، ونجح في تسجيل هدف، ليحصل على جائزة أفضل لاعب في المواجهة الآسيوية.

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