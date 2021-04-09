تركي آل الشيخ : سارعوا لأخذ اللقاح وإلا سيكون العيد عبر النت

المواطن - متابعة

دعا تركي آل الشيخ -رئيس الهيئة العامة للترفيه- المواطنين لضرورة الحذر من التجمعات والمناسبات بعد تسجيل المملكة أمس 902 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

العودة للحياة الطبيعية:

وقال في تغريدة عبر حسابه بـ تويتر: أرجوكم نريد العودة إلى الحياة الطبيعية بأسرع وقت، سارعوا لأخذ اللقاح، إلا إذا رغبتم أن يكون العيد عبر النت وعلى التلفزيون!

وتجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في المملكة أمس الخميس ولأول مرة منذ أواخر الصيف الماضي الـ900 حالة، بالإضافة لـ 9 وفيات.

تزايد الإصابات:

وسُجّل أكبر عدد من الإصابات في العاصمة الرياض 402، تليها مكة المكرمة بـ163 حالة والمنطقة الشرقية 155 حالة، فيما تماثل 469 مريضًا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس المسجلة في المملكة منذ بداية الجائحة 395854 إصابة، منها 6728 حالة وفاة و381658 حالة شفاء و7468 حالة نشطة بما فيها 874 مريضًا في حالة حرجة.

شارك الخبر







شارك الخبر