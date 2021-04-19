تركي الفيصل : إيران لم تحترم اتفاقياتها مع السعودية

أكد الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، أن إيران لم تحترم تعهداتها ولا اتفاقياتها مع المملكة بل تعمدت التدخل في الشأن السعودي وواصلت دعم الجماعات الإرهابية واستهداف المصالح السعودية.
#السعودية لم ترفض التحاور مع #إيران.
الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية للعربية.#سؤال_مباشر#تركي_الفيصل@khalid76 pic.twitter.com/5c6yKikKat
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) April 19, 2021
وقال الفيصل خلال مداخلة مع قناة العربية اليوم إن السعودية وإيران وقعتا اتفاقية في عهد الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي وكان من ضمن بنودها ألا تتدخل كل دولة في شؤون الدولة الأخرى إلا أن طهران لم تحترم هذه الاتفاقية.
الاعتداء على البعثات الدبلوماسية في إيران
وأشار الفيصل إلى أن إيران ضمنت الحماية للمعتدين على السفارة السعودية في طهران وقنصلية المملكة في مدينة مشهد قبل حوالي 5 سنوات وكانت السلطات الإيرانية تحمي الغوغاء وهم يحتلون السفارة ويحرقونها ويعتدون عليها.
وقف الدعم الإيراني للإرهاب
ولفت إلى أنه كانت هناك زيارات لمسؤولين إيرانيين إلى المملكة في عهد الرئيس الإيراني خاتمي وكانت السعودية تسعى إلى معرفة موقف إيران من قضية ما يسمى دعم الفصائل المقاتلة في أفغانستان.
وتابع أن السعودية لا ترفض الحوار مع طهران لكن يجب عليها أولًا الكف عن التدخل في الشأن السعودي ووقف الدعم العسكري لميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن.
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