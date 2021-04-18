تركي الفيصل يروي قصة رسوبه في علوم الهندسة أثناء دراسته بأمريكا

المواطن - الرياض

روى رئيس الاستخبارات العامة الأسبق الأمير تركي الفيصل، قصة تركه دراسة الهندسة بعد رسوبه في كل العلوم الخاصة بها خلال دراسته بإحدى الجامعات الأمريكية.

وقال الفيصل، خلال حلقة برنامج “المسار” على قناة “السعودية” الذي يقدمه د. غنام المريخي : “إنه فضّل دراسة الهندسة بالجامعة لوجود ميول عام لدى الجيل الذي ينتمي إليه بدراسة العلوم الطبيعية، كما أنه كان يشعر بميول للمواد العلمية خلال مرحلة الثانوية.

وأضاف ، أنه التحق بإحدى الجامعات الأمريكية لدراسة الهندسة لكنه رسب في كل علوم الهندسة، ليضطر إلى ترك الجامعة؛ بسبب وجود نظام داخلها بعدم استكمال الطالب الدراسة في حال رسوبه بالمادة التي اختارها.

وأشار الأمير تركي الفيصل، إلى أنه تمكن في العام التالي من الالتحاق بالدراسة في إحدى الجامعات بالعاصمة واشنطن، لكنه تخصص في مجال إدارة الأعمال.

شارك الخبر







شارك الخبر