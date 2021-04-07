تركي بن طلال يشهد تسليم الطفل رقم 100 من جمعية الوداد الخيرية

المواطن-حسن عسيري-أبها

شهد الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، في المجلس العام بديوان الإمارة مراسم تسليم الطفل رقم ۱۰۰ الذي تم احتضانه في المنطقة الجنوبية لدى إحدى الأسر من أهالي عسير المؤهلة من خلال جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام، وذلك بعد استكمال إجراءات التسليم من قبل فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة.

جهود مباركة:

وعبر الأمير تركي بن طلال عن سعادته بما رآه من أعمال وجهود مباركة لخدمة هذه القضية الإنسانية، مؤكدًا في كلمته التي كتبها على لوحة بصمات أطفال الجمعية أنه لولا وجود دولة ذات هيبة منهجها العدل وأبناؤها بررة لما حدث ما حدث في هذا اليوم، وهذه الحقيقة الخالدة.

أمير عسير يتسلم العضوية الفخرية:

وتسلم أمير منطقة عسير العضوية الفخرية من رئيس مجلس إدارة جمعية الوداد الخيرية تقديرًا وعرفانًا لجهوده في تنمية الإنسان وخدمة الأيتام.

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