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تزين موائد الإفطار.. انتعاش بيع الأواني الحجرية والفخارية في جازان
مع دخول شهر رمضان المبارك

تزين موائد الإفطار.. انتعاش بيع الأواني الحجرية والفخارية في جازان

2021/04/16
الساعة 2:03 صباحًا
- ‎فيالمواطن - جازان, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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تزين موائد الإفطار.. انتعاش بيع الأواني الحجرية والفخارية في جازان المغش الحجري
المواطن - علي شيبان - جازان

تشتهر منطقة جازان منذ القدم بالأواني الفخارية والحجرية التي تزين المائدة الجيزانية وأصبحت من ضمن العادات والتقاليد في المنطقة.

عدسة “المواطن” تجولت على محالّ بيع الأواني الحجرية والفخارية الشعبية بجازان، ورصدت حركة البيع والشراء والإقبال من أهالي المنطقة والزوار.

تزين موائد الإفطار.. انتعاش بيع الأواني الحجرية والفخارية في جازان - المواطن
المغش الحجري

تزين موائد الإفطار

وتحدث إبراهيم الكعبي لـ”المواطن” قائلًا: تستعد الأسر الجيزانية من كل عام في شهر رمضان المبارك بشراء الأواني الحجرية والفخارية والتي تستخدمها النسوة في صناعة المأكولات الشعبية التي تزين موائد الإفطار في شهر رمضان حيث تعد هذه الأواني من الضروريات في كل منزل جيزاني؛ إذ إن الطعام له نكهة خاصة ويفضل ربات البيوت الطهي فيها وتزين المائدة.

تزين موائد الإفطار.. انتعاش بيع الأواني الحجرية والفخارية في جازان - المواطن
القدر الحجري

أهم الأواني الحجرية

وقال خالد حمدي: إن الأواني الحجرية من الأشياء الضرورية في المائدة الجيزانية حيث تعد من أهم العادات والتقاليد في المنطقة ومن أهم هذه الأواني الحجرية “القدر الحجري “والمغشي “والحسيسة” والجرة” والمجمر “حيث لا تستغني أي أسرة جيزاتية عن اقتناء هذه الأواني الحجرية والتي لها نكهة خاصة.

تزين موائد الإفطار.. انتعاش بيع الأواني الحجرية والفخارية في جازان - المواطن
الأواني الفخارية

حركة شرائية

فيما أوضح أحد أصحاب محالّ بيع الأواني الحجرية قائلًا: إن السوق ينتعش في السنة عدة مرات، ولكن يزداد الإقبال على الأواني الحجرية والفخارية في شهر رمضان المبارك مما يؤدي إلى زيادة الطلب على هذه الأواني من داخل وخارج المنطقة.

تزين موائد الإفطار.. انتعاش بيع الأواني الحجرية والفخارية في جازان - المواطن
المبخر الطيني

متحف مصغر

فيما أشار يحيى دغريري قائلًا: إن أغلب المطابخ في منطقة جازان تتحول في شهر رمضان المبارك إلى متحف مصغر، مبرزًا أهمية الأواني الحجرية والفخارية في أغلب محافظات المنطقة وأنهم يحرصون على اقتنائها لا سيما كبار السن وأصبحت من ضمن العادات والتقاليد.

تزين موائد الإفطار.. انتعاش بيع الأواني الحجرية والفخارية في جازان - المواطن
أشكال الأواني الفخارية والحجرية


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