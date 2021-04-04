تسريب بيانات نصف مليار مشترك على فيسبوك!

المواطن - متابعة

كشفت صحيفة “بزنس إنسايدر” نقلًا عن مسؤول بشركة “هيدسون روك” للأمن السيبراني تسريب بيانات 533 مليون مستخدم لفيسبوك على منتدى عبر الإنترنت.

106 دول:

وشملت التسريبات بحسب الموقع 106 دول و32 مليون مشترك من الولايات المتحدة و11 مستخدمًا من بريطانيا و6 ملايين من الهند، بحسب “سكاي نيوز”.

وشملت المعلومات المسربة أرقام الهواتف وتواريخ الميلاد والأسماء الكاملة للمشتركين والسير الذاتية المتوفرة وبعضها شمل البريد الإلكتروني.

وهذه آخر فضيحة يكشف النقاب عنها تتعلق بفيسبوك، إذ سبق أن تعرضت للعديد من الفضائح.

فضيحة أخرى:

ففي وقت سابق، تعرضت شركة “فيسبوك” لفضيحة جديدة حاولت احتواءها بالاستغناء عن خدمات المتسبب بها، حسبما كشفت تقارير صحفية.

وتتعلق الأزمة بموظف في الشركة العملاقة، تلقى رشوة بآلاف الدولارات مقابل استعادة حساب “محظور”، لتتوالى بذلك فضائح الشبكة الاجتماعية الأوسع انتشارًا، خلال الآونة الأخيرة.

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