تسريب بيانات 1.3 مليون مستخدم لـ ClubHouse

المواطن- متابعة

قال تقرير موقع Cyber News الأمريكي إنه تم تسريب بيانات شخصية لما لا يقل عن 1.3 مليون من مستخدمي تطبيق ClubHouse كلوب هاوس الأمريكي.

وتضمنت البيانات المسربة لمستخدمي التطبيق أسماءهم وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تفاصيل أخرى، وقد يسيء القراصنة استغلال البيانات الواقعة بين أيديهم، والتي قد تسهل استهداف أصحابها.

ولم يؤكد كلوب هاوس صحة تسرب قاعدة البيانات أو ما إذا كان على علم بأي خرق لأنظمتهم ولم ينفِ التقارير أيضًا.

ويُذكر أن كلوب هاوس اجتاح العالم الافتراضي وجذب الملايين في وقت قصير لكشف عوالمه وما يحمله من جديد، وحقق نجاحا كبيرا في الأشهر الأخيرة، وهي شبكة اجتماعية صوتية تتيح للمستخدمين التجمع في غرف محادثات افتراضية.

تويتر وفيسبوك ينافسان ClubHouse

وكانت أكبر شركات مواقع التواصل الاجتماعي في العالم، مثل فيسبوك وتويتر، قد أعلنتا أنهما سينافسان تطبيق الدردشة الصوتية كلوب هاوس من خلال تطبيقات منافسة.

وجاء اسم التطبيق المنافس لـ كلوب هاوس من فيسبوك باسم HotLine أما ذلك التابع لتويتر فجاء باسم twitter spaces.

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