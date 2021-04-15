تشجير محمية الملك عبدالعزيز ترسخ رؤية محمد بن سلمان وتلبي أهداف السعودية الخضراء

المواطن - الرياض

يأتي إطلاق حملة تشجير محمية الملك عبدالعزيز الملكية في مرحلتها الأولى بـ100 ألف شجرة، ليلبي أهداف مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتؤكد أن الدولة جادة في تحقيق المبادرة لأهدافها في إثراء البيئة الطبيعية السعودية.

وعي مجتمعي:

وشارك متطوعون ومحبون للبيئة في حملة نظافة محمية الملك عبدالعزيز الملكية؛ إيمانًا منهم بأنه بالتعاون ووعي الجميع تصبح بيئتنا أفضل، كما أن وعي المواطن بأهمية البيئة ومشاركته في المحافظة عليها، يعد أحد أنجح الطرق للوصول إلى بيئة خضراء ومستدامة.

كما أن ساعات من العمل التطوعي لبنات وأبناء المملكة من محبي البيئة وحماة الطبيعة، نتج عنها الإسهام في المحافظة على نظافة محمية الملك عبدالعزيز، في تأكيد لفكرة أن البيئة تحتاجنا ونحتاجها.

الحد من التصحر:

ومما لا شك فيه أن إعادة التشجير، والحفاظ على النباتات المهددة بالانقراض، وإعادة إكثارها، وتأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة، يحد من التصحر، ويستعيد التنوع الأحيائي وينميه في بيئاتنا الطبيعية.

وأطلقت محمية الملك عبدالعزيز الملكية، المرحلة الأولى من حملة تشجير المحمية، بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وذلك بحضور الأمير متعب بن فهد الفيصل الفرحان مستشار سمو رئيس مجلس إدارة محمية الملك عبدالعزيز ومحمية الملك سلمان، والرئيس التنفيذي للمركز الدكتور خالد بن عبدالله العبدالقادر، وقائد القوة الخاصة للأمن البيئي في منطقة الرياض العقيد ناصر السليس، ومشاركة عدد من المهتمين والنشطاء البيئيين.

زراعة 100 ألف شتلة:

وشملت المرحلة الأولى من حملة تشجير المحمية زراعة 100 ألف شتلة من أنواع (الغاف الخليجي، الطلح، الرمث، العرفج)، حيث يتكون مشروع التشجير في المحمية من 7 مراحل، تستهدف زراعة 500 ألف شتلة، سيتم ريها بطريقة حصاد المياه.

وتأتي الحملة كمبادرة تعاون بين القطاعات ذات العلاقة بالبيئة ممثلة بالأمن البيئي، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ومحمية الملك عبدالعزيز الملكية، بهدف تعزيز التكامل بينها للمحافظة على البيئة، وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي، وتحقيق استدامته، ومكافحة التصحر في المملكة.

ويستهدف تشجير محمية الملك عبدالعزيز الملكية الحفاظ على النباتات المهددة بالانقراض، وإعادة إكثارها من خلال زراعتها، وتأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة، بهدف الحد من آثار التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية.

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