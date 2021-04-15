تشكيلة الأهلي لمواجهة الاستقلال الإيراني

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني لـ الأهلي، عن تشكيلة فريقه استعدادًا لمواجهة نادي استقلال طهران الإيراني بالجولة الأولى من دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال آسيا.

تشكيلة الأهلي

وجاءت تشكيلة الراقي مكونة من: “محمد العويس، عبدالباسط هندي، محمد آل فتيل، معتز هوساوي، عبدالله حسون، إدريس فتوحي، نوح الموسى، عبدالرحمن غريب، ألكسندر ميتريتا، سلمان المؤشر، عمر السومة”.

وستنطلق مباراة الراقي ضد نادي الاستقلال الإيراني في تمام الحادية عشرة والربع من مساء اليوم الخميس، حيث تُقام على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة.

ويرغب النادي الأهلي في مصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة الاستقلال الإيراني، وذلك بعد الخسارة في 6 مباريات متتالية بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الراقي خسر 6 مباريات متتالية دوريًا

وكان الراقي خسر من نادي الرائد الخميس الماضي بالجولة الـ25 بثلاثية مقابل هدفين، حيث سجل للراقي كل من مهند عسيري والسوري عمر السومة.

جدير بالذكر أن الهلال يواجه حاليًا فريق أجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، حيث تُقام المباراة على ملعب “الملز” في الرياض.

وسبق لـ الأهلي أن وصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا في عام 2012 لكنه خسر اللقب وقتها.

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