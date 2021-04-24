تشكيلة الأهلي لمواجهة الشرطة

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، المدير الفني لـ الأهلي، تشكيلة فريقه استعدادًا لمواجهة نادي الشرطة العراقي، بعد قليل، في الجولة الـ4 من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

تشكيل الأهلي الرئيسي:

وجاء تشكيل الراقي مكونًا من : “محمد العويس، عبدالباسط هندي، معتز هوساوي، محمد آل فتيل، عبدالله حسون، ألفيس ساريتش، نوح الموسى، إدريس فتوحي، عمر السومة، سلطان مندش، عبدالرحمن غريب”.

أما القائمة الاحتياطية فجاءت مكونة من : “محمد الربيعي، محمد خبراني، سلمان المؤشر، حسين المقهوي، يزيد البطر، محمد المجحد، يوسف الحربي، علي الأسمري، هيثم عسيري، محمد بصاص”.

النقطة السابعة هدف الراقي بـ دوري أبطال آسيا:

ويسعى الراقي إلى الفوز والوصول إلى النقطة السابعة، بعد أن فاز على الشرطة بالجولة الثالثة بثلاثية دون رد يوم الأربعاء الماضي، حيث سجل للراقي كل من عبدالله حسون وإدريس فتوحي وعبدالرحمن غريب.

مؤمنة يستقيل من رئاسة الراقي:

وقبل مباراة الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا، كان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، أصدر قرارًا بتكليف وليد غازي الرئيس التنفيذي بتسيير الأعمال في الأهلي، وذلك بعد استقالة عبدالإله مؤمنة من رئاسة النادي.

ويتواجد الراقي في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن الدحيل القطري، المتصدر، بينما يحتل نادي استقلال طهران الإيراني المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

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