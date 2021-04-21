تشكيلة الأهلي لمواجهة الشرطة

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الأهلي، عن تشكيلة فريقه لمواجهة نادي الشرطة العراقي بالجولة الثالثة من دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال آسيا.

تشكيلة الأهلي الرئيسية:

وجاء تشكيل الراقي مكونًا من: “محمد العويس، عبدالباسط هندي، معتز هوساوي، محمد آل فتيل، عبدالله حسون، نوح الموسى، إدريس فتوحي، ألفيس ساريتش، عمر السومة، سلمان المؤشر، عبدالرحمن غريب”.

أما القائمة الاحتياطية للراقي فجاءت مكونة من : “محمد الربيعي، محمد خبراني، حسين المقهوي، يزيد البكر، محمد المجحد، سلطان مندش، هاني الصبياني، علي الأسمري، هيثم عسيري، محمد بصاص”.

فترة سيئة فنيًّا للراقي:

ومر الراقي بفترات عصيبة من الناحية الفنية، حيث خسر 6 مباريات متتالية بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بجانب خسارته بخماسية من نادي استقلال طهران الإيراني بخماسية مقابل هدفين بالجولة الأولى من دور المجموعات، وكذلك تعادل مع نادي الدحيل القطري بشق الأنفس بالجولة الثانية من دور المجموعات.

جدير بالذكر أن ريجيكامب، كان تولى مسؤولية تدريب الراقي خلفًا للصربي فلادان ميلويفيتش.

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