تشكيلة النصر لـ مباراة فولاد

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب البرازيلي مانو مينيز، المدير الفني لنادي النصر، عن تشكيلة فريقه استعدادًا لمواجهة نادي فولاد الإيراني في الجولة الرابعة من دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال آسيا.

تشكيلة النصر الرسمية:

وجاءت تشكيلة العالمي للمباراة مكونة من: “وليد عبدالله، سلطان الغنام، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، علي لاجامي، علي الحسن، بيتروس، سامي النجعي، نور الدين أمرابط، عبدالفتاح عسيري، عبدالرزاق حمدالله”.

القائمة الاحتياطية:

أما قائمة الاحتياط للعالمي فجاءت مكونة من : “نواف العقيدي، عبدالله الشنقيطي، عبدالرحمن الدوسري، عبدالله الخيبري، مختار علي، عبدالعزيز الدوسري، خالد الغنام، محمد مران، رائد الغامدي، يحيى الشهري”.

وقرر مدرب النصر، عدم الدفع باللاعب عبدالمجيد الصليهم، لاعب الوسط وذلك بسبب إصابته التي تعرض لها مؤخرًا في الركبة.

وسيلعب العالمي مع فريق فولاد اليوم في تمام التاسعة مساءً على ملعب ”مرسول بارك” حيث يسعى العالمي للفوز على فولاد، الذي تعادل معه الثلاثاء الماضي بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

جدير بالذكر أن أصفر العاصمة كان وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا في نسخة عام 2020، ولكنه ودع البطولة على يد فريق بيرسبوليس الإيراني.

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