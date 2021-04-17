المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب البرازيلي مانو مينيز، مدرب النصر، تشكيلة فريقه لمواجهة نادي السد القطري في الجولة الثانية بـ دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

تشكيلة النصر لمواجهة السد:

وجاءت تشكيلة العالمي مكونة من: “برادلي جونز، سلطان الغنام، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، لاجامي، بيتروس، علي الحسن، سامي النجعي، نور الدين أمرابط، عبدالفتاح عسيري، عبدالرزاق حمدالله”.

ويغيب عن العالمي اللاعب عبدالرحمن العبيد، وذلك بعد أن أعلن أمس الجمعة عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

موعد بداية المباراة:

وستنطلق المباراة بين الفريقين اليوم على ملعب “مرسول بارك” ملعب جامعة الملك سعود في الرياض في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

ويسعى أصفر العاصمة، لمصالحة جماهيره، وتحقيق الفوز وذلك بعد التعادل السلبي ضد نادي الوحدات الأردني بالجولة الأولى من دور المجموعات.

وكانت جماهير النصر صبت جم غضبها على الفريق الكروي الأول بعد التعادل ضد الوحدات، خاصة أن جماهير العالمي تُمني النفس بالوصول لأبعد نقطة بالبطولة الآسيوية بالموسم الحالي.

يذكر أن العالمي كان وصل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي، وودع البطولة على يد فريق بيرسبوليس الإيراني.

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