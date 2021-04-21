تشكيلة الهلال لـ مباراة استقلال دوشنبه

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب نادي الهلال، تشكيلة فريقه لمواجهة نادي استقلال دوشنبه الطاجيكستاني بالجولة الثالثة من دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال آسيا.

تشكيلة الهلال الرئيسية

وجاءت قائمة الأزرق مكونة من: “عبدالله المعيوف، محمد البريك، جانج هيون سو، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، محمد كنو، أندري كاريلو، هتان باهبري، لوسيانو فيتو، بافيتيمبي جوميز”.

التشكيلة الاحتياطية

أما القائمة الاحتياطية للأزرق فجاءت مكونة من : “حبيب الوطيان، متعب المفرج، مدالله العليان، محمد جحفلي، أمير كردي، ناصر الدوسري، فواز الطريس، حمد العبدان، سالم الدوسري، صالح الشهري”.

وكان نادي الهلال تعادل بالجولة الأولى مع نادي أجمك الأوزبكي بنتيجة هدفين لكل فريق، بينما فاز في الجولة الثانية على نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي.

دوري أبطال آسيا 2020 يحمل ذكريات سيئة

يذكر أن الزعيم كان ودع منافسات دوري أبطال آسيا 2020، بعد اعتباره منسحبًا بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على خلفية انتشار فيروس كورونا بين 19 فردًا من بعثة الفريق التي شاركت في الدورة المجمعة بالبطولة الآسيوية في قطر بالعام الماضي.

جدير بالذكر أن الزعيم، كان فاز وتُوج بلقب دوري أبطال آسيا في نوفمبر من عام 2019، وذلك بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق أوراوا الياباني.

وكان الحارس عبدالله المعيوف حارس الهلال، نال انتقادات واسعة بعد أدائه في مباراة أجمك الأوزبكي.

شارك الخبر







شارك الخبر