تشكيلة باريس سان جيرمان والبايرن المتوقعة

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ اليوم ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2021.

الغيابات تُربك باريس سان جيرمان

وتُعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ بمثابة نهائي مبكر في دوري أبطال أوروبا، خاصة أنهما تواجها في المباراة النهائية بالنسخة الماضية، والتي انتهت بفوز العملاق البافاري وتتويجه باللقب.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي من غيابات عديدة قبل مباراة بايرن ميونيخ اليوم، حيث يغيب عن صفوفه أليساندرو فلورينزي، لوناردو باريديس، وماركو فيراتي وماورو إيكاردي.

على الجانب الآخر، يغيب عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني، الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بجانب سيرجي جنابري الذي تأكد بالأمس إصابته بفيروس كورونا المستجد.

التشكيلة المتوقعة لمباراة اليوم

وكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي عن التشكيلة المتوقعة لمباراة اليوم، وجاء تشكيل بايرن ميونيخ كالتالي؛ مانويل نوير، بنجامين بافارد، نيكلاس سولي، ديفيد ألابا، ألفونسو ديفيز، كيميتش، جوريتسكا، ليروي ساني، توماس مولر، كومان وشوبو موتينج.

وجاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان المتوقع لمباراته ضد بايرن ميونيخ المقرر إقامتها على ملعب “أليانز أرينا”، كالتالي؛ كيلور نافاس، كيرير، ماركينيوس، بريسنيل كيمبيمبي، عبدو ديالو، جاي، أندرير هيريرا، أنخيل دي ماريا، نيمار، كيليان مبابي ومويز كين.

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