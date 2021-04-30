تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة الأهلي ضد الدحيل القطري المقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة، وسط طموحات بظهور الراقي بشكل أفضل وخطف التأهل إلى الدور التالي في دوري أبطال آسيا 2021.

الأهلي ضد الدحيل

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الدحيل القطري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، مساء اليوم الجمعة، في إطار مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الراقي المركز الثالث في مجموعته بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021 برصيد 8 نقاط، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري صاحب المركز الثالث، والاستقلال الإيراني المتصدر بالرصيد ذاته.

تشكيل الراقي المتوقع

ومن المتوقع أن يدفع المدير الفني الروماني لورينت ريجيكامب بالقوة الضاربة منذ البداية في مباراة الأهلي ضد الدحيل القطري اليوم، بالقوة الضاربة، أملًا في تسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز، والاقتراب من خطف بطاقة التأهل.

ويتوقع أن يبدأ الراقي مباراة اليوم بتشكيل مكون من؛ محمد العويس، عبدالله حسون، معتز هوساوي، محمد آل فتيل، عبدالباسط هندي، نوح الموسى، سلمان المؤشر، إدريس فتوحي، ألفيس ساريتش، عبدالرحمن غريب وعمر السومة.

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