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تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل
ضمن منافسات الجولة السادسة

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل

2021/04/30
الساعة 1:47 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل جانب من المباراة - المصدر @ALAHLI_FC
المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة الأهلي ضد الدحيل القطري المقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة، وسط طموحات بظهور الراقي بشكل أفضل وخطف التأهل إلى الدور التالي في دوري أبطال آسيا 2021.

الأهلي ضد الدحيل

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الدحيل القطري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، مساء اليوم الجمعة، في إطار مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الراقي المركز الثالث في مجموعته بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021 برصيد 8 نقاط، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري صاحب المركز الثالث، والاستقلال الإيراني المتصدر بالرصيد ذاته.

أهلي جدة
لاعبو الراقي – المصدر @ALAHLI_FC

تشكيل الراقي المتوقع

ومن المتوقع أن يدفع المدير الفني الروماني لورينت ريجيكامب بالقوة الضاربة منذ البداية في مباراة الأهلي ضد الدحيل القطري اليوم، بالقوة الضاربة، أملًا في تسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز، والاقتراب من خطف بطاقة التأهل.

ويتوقع أن يبدأ الراقي مباراة اليوم بتشكيل مكون من؛ محمد العويس، عبدالله حسون، معتز هوساوي، محمد آل فتيل، عبدالباسط هندي، نوح الموسى، سلمان المؤشر، إدريس فتوحي، ألفيس ساريتش، عبدالرحمن غريب وعمر السومة.

الأهلي والدحيل
جانب من المباراة – المصدر @ALAHLI_FC


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