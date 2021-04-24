المواطن - محمد سمعه

يخوض الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، وتحت قيادة الروماني لورينت ريجيكامب مباراة غاية في الأهمية مساء اليوم السبت، ضد نادي الشرطة العراقي وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بـ دوري أبطال آسيا.

ويسعى الراقي إلى الفوز والوصول إلى النقطة السابعة، بعد أن فاز على الشرطة بالجولة الثالثة بثلاثية دون رد يوم الأربعاء الماضي، حيث سجل للراقي كل من عبدالله حسون وإدريس فتوحي وعبدالرحمن غريب.

تشكيل الأهلي المتوقع

وسيكون تشكيل الراقي المتوقع مكونًا من: “محمد العويس، عبدالباسط هندي، معتز هوساوي، محمد آل فتيل، عبدالله حسون، نوح الموسى، إدريس فتوحي، ألفيس ساريتش، عمر السومة، سلمان المؤشر، عبدالرحمن غريب”.

مؤمنة يستقيل

وقبل مباراة الأهلي والشرطة، كان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، أصدر قرارًا بتكليف وليد غازي الرئيس التنفيذي بتسيير الأعمال في الأهلي، وذلك بعد استقالة عبدالإله مؤمنة من رئاسة النادي.

وبناءً عليه فسيتم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الراقي، اعتبارًا من الأحد 25 إبريل وفقًا للإجراءات التي سيعلن عنها النادي.

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