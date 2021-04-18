سيخوض الفريق الكروي الأول بـ الأهلي مباراة غاية في الأهمية اليوم، ضد نادي الدحيل القطري وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال آسيا.
تشكيل الأهلي المتوقع
وسيكون التشكيل المتوقع لـ الراقي ضد الدحيل مكونًا من: ” محمد العويس، عبدالباسط هندي، محمد آل فتيل، معتز هوساوي، عبدالله حسون، إدريس فتوحي، نوح الموسى، عبدالرحمن غريب، ألكسندرو ميتريتاـ سلمان المؤشر، عمر السومة”.
وستنطلق المباراة بين الفريقين اليوم في تمام الساعة التاسعة إلا ربعًا من مساء اليوم الأحد على الملعب الرديف لإستاد الجوهرة المشعة في جدة.
ويسعى الأهلي بقيادة مدربه الروماني لورينت ريجيكامب لتحقيق الفوز وكسر سلسلة الهزائم المتتالية التي عانى منها الراقي، حيث خسر الراقي حتى الآن 7 مباريات متتالية بواقع 6 مباريات في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ومباراة واحدة في دوري أبطال آسيا.
خماسية تعكر صفوف الراقي
وكان الراقي، خسر الخميس الماضي من نادي استقلال طهران الإيراني بخماسية مقابل هدفين، في المباراة التي شهدت حضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.
جدير بالذكر أن الراقي يحتل حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة.
شارك الخبر