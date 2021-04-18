المواطن - محمد سمعه

سيخوض الفريق الكروي الأول بـ الأهلي مباراة غاية في الأهمية اليوم، ضد نادي الدحيل القطري وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال آسيا.

تشكيل الأهلي المتوقع

وسيكون التشكيل المتوقع لـ الراقي ضد الدحيل مكونًا من: ” محمد العويس، عبدالباسط هندي، محمد آل فتيل، معتز هوساوي، عبدالله حسون، إدريس فتوحي، نوح الموسى، عبدالرحمن غريب، ألكسندرو ميتريتاـ سلمان المؤشر، عمر السومة”.

وستنطلق المباراة بين الفريقين اليوم في تمام الساعة التاسعة إلا ربعًا من مساء اليوم الأحد على الملعب الرديف لإستاد الجوهرة المشعة في جدة.

وكان الراقي، خسر الخميس الماضي من نادي استقلال طهران الإيراني بخماسية مقابل هدفين، في المباراة التي شهدت حضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.

جدير بالذكر أن الراقي يحتل حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة.

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