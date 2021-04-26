تشكيل النصر لـ مباراة الوحدات

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب البرازيلي مانو مينيز المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ النصر، عن تشكيلة أصفر العاصمة لمواجهة نادي الوحدات الأردني بعد قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

التشكيلة الرئيسية لـ النصر

وجاءت التشكيلة الرئيسية للعالمي مكونة من: “وليد عبدالله، سلطان الغنام، عبدالإله العمري، علي لاجامي، عبدالله الخيبري، علي الحسن، بيتروس، خالد الغنام، سامي النجعي، عبدالفتاح عسيري، عبدالرزاق حمدالله”.

القائمة الاحتياطية

أما القائمة الاحتياطية فجاءت مكونة من: “نواف العقيدي، عبدالمجيد الصليهم، عبدالعزيز الدوسري، عبدالرحمن الدوسري، عبدالله الشنقيطي، محمد مران، رائد ازيبي، رائد الغامدي، يحيى الشهري”.

وكان النصر أعلن أمس الأحد عن إصابة نجمه الشاب مختار علي بـ فيروس كورونا، ليكون سادس لاعب بالفريق الأول للعالمي مصابى بالفيروس بعد كل من: “فراس البريكان، عبدالرحمن العبيد، الحارس برادلي جونز، أسامة الخلف، عبدالعزيز العلاوي”.

ويحتل أصفر العاصمة حاليًا المركز الأول بالمجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، أما نادي الوحدات فيتذيل المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وكان لقاء الجولة الأولى بين الفريقين انتهى بالتعادل السلبي يوم 14 إبريل الجاري.

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