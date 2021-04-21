تشكيل الهلال المتوقع اليوم

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد استقلال دوشنبه الطاجيكي المقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء، وسط طموحات بظهور الزعيم بشكل مميز وتحقيق للفوز.

الهلال ضد استقلال دوشنبه

ويلعب الهلال ضد استقلال دوشنبه الطاجيكي، عند الساعة العاشرة مساء على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وقبل مباراة اليوم، يملك الزعيم 4 نقاط ليتصدر المجموعة الأولى بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي استقلال دوشنبه الطاجيكي صاحب المركز الثاني.

تشكيل الزعيم المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي مباراة الهلال ضد استقلال دوشنبه اليوم، بالقوة الضاربة، أملًا في تسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز، والاقتراب من التأهل إلى الدور التالي.

ويتوقع أن يبدأ الزعيم مباراة اليوم بتشكيل مكون من؛ عبدالله المعيوف، علي آل بليهي، جانج هيون سو، محمد البريك، ياسر الشهراني، محمد كنو، عبد الله عطيف، هتان باهبري، لوسيانو فييتو، أندريه كاريلو وبافيتيمبي غوميز.

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