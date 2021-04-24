المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الكروي الأول بـ الهلال، لمواجهة نادي استقلال دوشنبه الطاجيكستاني مساء اليوم السبت، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

تشكيل الهلال المتوقع

وسيكون تشكيل الأزرق المتوقع مكونًا من: “عبدالله المعيوف، محمد البريك، جانج هيون سو، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، محمد كنو، أندري كاريلو، هتان باهبري، لوسيانو فيتو، بافيتيمبي جوميز”.

الأزرق فاز بثلاثية بالجولة الثالثة

وكان الأزرق، فاز على نادي استقلال دوشنبه بالجولة الثالثة بثلاثية لهدف يوم الأربعاء الماضي، قبل مواجهة اليوم.

يذكر أن الزعيم كان ودع منافسات دوري أبطال آسيا 2020، بعد اعتباره منسحبًا بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على خلفية انتشار فيروس كورونا بين 19 فردًا من بعثة الفريق التي شاركت في الدورة المجمعة بالبطولة الآسيوية في قطر بالعام الماضي.

جدير بالذكر أن الزعيم، كان فاز وتُوج بلقب دوري أبطال آسيا في نوفمبر من عام 2019، وذلك بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق أوراوا الياباني.

وتنطلق مباراة الهلال اليوم ضد الاستقلال الطاجيكستاني في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

ويملك الأزرق سبع نقاط في صدارة المجموعة الأولى أما نادي استقلال دوشنبه فيملك 4 نقاط في المركز الثالث.

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