تشيلسي يهزم بورتو بثنائية

المواطن - محمد سمعه

وضع نادي تشيلسي الإنجليزي قدمًا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد الفوز في ذهاب دور الثمانية على فريق بورتو البرتغالي بثنائية دون رد مساء أمس الأربعاء.

أحداث مباراة تشيلسي وبورتو:

وبدأت المباراة، بضغط هجومي قوي من البلوز، أسفر عن الهدف الأول الذي سجله اللاعب ماسون مونت بطريقة جميلة في الدقيقة الـ33 من عمر الشوط الأول.

ولم يحدث أي جديد، لينتهي الشوط الأول من المباراة، بتقدم البلوز بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، حاول فريق بورتو العودة في المباراة، ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز باللمسة النهائية.

وبمهارة جميلة، تمكن مدافع تشيلسي، الإنجليزي بن تشيلويل، من تسجيل الهدف الثاني للفريق الإنجليزي بعد مراوغة حارس مرمى بورتو ليُحرز الهدف الثاني بالدقيقة الـ86.

وكانت المباراة أُقيمت على ملعب نادي إشبيلية الإسباني في إسبانيا، حيث كانت المباراة مباراة فريق بورتو باعتباره صاحب الأرض والضيافة، وذلك لمنع السلطات البرتغالية دخول أي فريق إنجليزي أراضيها بسبب انتشار سلالة فيروس كورونا المتحور ببريطانيا.

موعد مباراة العودة بين الفريقين:

يذكر أن مباراة العودة بين البلوز وبورتو سوف تُقام الثلاثاء المقبل، على أرض البلوز في العاصمة البريطانية لندن.

وسبق لنادي تشيلسي الفوز بـ دوري أبطال أوروبا مرة واحدة وكان ذلك في عام 2012 على حساب نادي بايرن ميونخ، أما بورتو ففاز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين عامي 1987 و2004.

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