تصرف أثار الجدل بعمومية النصر

المواطن - محمد سمعه

أثار إخفاء الجمعية العمومية لنادي النصر، لجزئية ديون النادي وقطع البث عند الحديث عنها، الجدل، وذلك قبل الإعلان عن تزكية مسلي آل معمر رئيسًا للعالمي لمدة 4 سنوات أمس الخميس.

وكان برنامج “الدوري مع وليد” عرض قبل قليل مقطع فيديو أظهر عمومية النادي وهي تُعلن إيقاف البث بسبب الحديث عن ديون النادي، ثم عاد البث وتم استكماله بعد الانتهاء من الحديث عن هذه الجزئية.

تصرف عمومية النصر لا يتفق مع الشفافية !

وحول هذا التصرف، قال الإعلامي وليد الفراج: ” كيف يحدث هذا، ونحن في عصر الحوكمة والشفافية؟، أعتقد أنه إذا أخفى كل نادٍ لديونه، بالتالي الحديث عن الشفافية والمصداقية والحوكمة ستكون مجرد شعارات”.

وتابع الفراج: “ النصر مؤسسة مملوكة للدولة، وكان يجب إعلان رقم الديون للرأي العام”.

أما الإعلامي طارق النوفل فعلق قائلًا: ” أنا ضد إخفاء أي نادٍ في جمعيته العمومية، مسألة الديون، لا بد من أن يكون هناك شفافية أمام الرأي العام”.

ديون أصفر العاصمة قيمتها 185 مليون ريال

وكانت صحيفة “الرياضية” قالت إن ديون أصفر العاصمة وصلت إلى 185 مليون ريال، ليعلق الإعلامي محمد البكيري قائلًا: ” 185 مليونًا، يا لطف الله”.

شارك الخبر







شارك الخبر