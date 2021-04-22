تصرف ريجيكامب غير المتوقع

المواطن - محمد سمعه

قاد المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، المدير الفني لـ الأهلي، الراقي لتحقيق فوز مهم على الشرطة العراقي بثلاثية دون رد في دوري أبطال آسيا أمس الأربعاء.

ريجيكامب يكسر سلسلة “اللا فوز”:

ونجح الراقي في كسر سلسلة “اللا فوز” التي عانى منها في آخر 10 مباريات بالمسابقات المختلفة، حيث هزم الشرطة بثلاثية سجلها كل من إدريس فتوحي وعبدالرحمن غريب وعبدالله حسون، ليُنعش آماله في التأهل إلى الدور المقبل في البطولة الآسيوية.

وقام المدرب الروماني، بعقد اجتماع مع نجوم الأهلي، داخل المستطيل الأخضر، وذلك فور إطلاق الحكم، صافرة نهاية المباراة، أمام الشرطة العراقي.

وليست هذه المرة الأولى، التي يقوم فيها ريجيكامب بهذا الأمر، حيث سبق له أن اجتمع باللاعبين بعد الخسارة من نادي استقلال طهران الإيراني بخماسية مقابل هدفين بالجولة الأولى.

موعد مباراة الأهلي المقبلة:

يذكر أن الأهلي، سيواجه فريق الشرطة بعد غد السبت، بالجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وتمكن الأهلي من الفوز بعد غياب دام 76 يومًا، حيث كان حقق آخر انتصار له في 5 فبراير الماضي، على حساب فريق الوحدة.

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