تطبيق توكلنا يتيح خدمة استعراض بيانات تأمين المركبات

المواطن - الرياض

أعلن تطبيق توكلنا عن إتاحة خدمة استعراض بيانات تأمين المركبات، تشمل رقم الوثيقة وتاريخ إصدارها وانتهائها واسم شركة التأمين وغيرها.

وأوضح التطبيق أن بيانات تأمين المركبة محفوظة، ويمكن للمستخدم الاطلاع على بيانات التأمين بكل سهولة، وذلك من خلال لوحة البيانات ثم الضغط على أيقونة تأمين المركبات، ثم عرض قائمة وثائق التأمينات، ومن ثم الضغط على الوثيقة لاستعراض البيانات الكاملة.

ما هو تطبيق توكلنا

تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة السعودية من أجل الحد من انتشار فايروس كورونا.

وتم تطوير تطبيق توكلنا من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عدد كبير من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقاً قبل إلغاء المنع.

كما أنه بالإمكان من خلال التطبيق إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبوءة بسبب تفشي فيروس كورونا فيه، ويمكن الحصول على المساعدة الطبية الضرورية لأي حالة اشتباه عند الإبلاغ عن هذه الحالات المشتبه بها.‎

كيف أسجل في تطبيق توكلنا

التسجيل في منصة توكلنا يتم من خلال موقع أبشر للخدمات الحكومية، حيث يعتبر توكلنا ابشر من أهم التطبيقات الإلكترونية التي وفرتها الحكومة للمواطنين للحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والتبليغ عن حالات الاشتباه، وغيرها من الخدمات، ويأتي هذا الأمر في ظل الإجراءات المتبعة في ظل جائحة كورونا.

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